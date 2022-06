Sport nei parchi raddoppia, Cozzoli "impegno su palestra diffusa

ROMA, 08 GIU - Sport e Salute rilancia Spot nei Parchi. Dopo il successo riscosso sulle attività all'aperto, ha scelto il mese di giugno per tenere a battesimo la Linea di Intervento 2 del progetto condiviso con l'Associazione Comuni italiani (Anci) e con i Comuni beneficiari e attori. Un successo che sta attraversando l'Italia, già percorse 11 tappe della Linea 1 - aree attrezzate con installazioni fisse - in varie regioni che man mano si aggiungono all'idea di Palestra a cielo aperto diffusa, voluta fortemente da Sport e Salute. Da domani, Sport nei Parchi raddoppia e sarà la Legend Luana Pilia (otto volte medaglia d'oro nel pattinaggio a rotelle) a lanciare la nuova Linea di sport che farà festa nel Giardino di piazza Dante a Trento. Pilia continuerà il viaggio verso Tirano (Sondrio) e il 10 giugno modererà l'inaugurazione della seconda Isola sportiva della Linea d'intervento 2; mentre a Berceto (Parma) il 10 giugno sarà aperta la 12/a area attrezzata per la Linea d'intervento 1. La kermesse della Linea di intervento 2 ha già un calendario fitto che include le piazze di Aosta, Vimercate, San Salvo, Cernobbio, Genova, Lequile, Trebaseleghe e tante altre ancora per un anno di attività gratuita (Linea di intervento 1 realizzerà 371 aree attrezzate con strutture fisse - Linea di intervento 2 realizzerà 108 isole di sport dove le Asd/Ssd creano programmi di gioco e di movimento). "La società è sempre attenta ai territori perché vuole favorire il diritto allo sport di tutti. La partenza della Linea di intervento 2 del progetto Sport nei Parchi aggiungerà valore all'idea che lo sport è e deve essere accessibile ad ogni area del Paese", ha detto il presidente e ad di Sport e salute, Vito Cozzoli.

