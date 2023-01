Sport:Pancalli, lavorare ora per nostro ruolo da oggi a 2050

ROMA, 13 GEN - "Non possiamo pensare di arrivare al 2050 senza pensare di iniziare a lavorare oggi per quegli anni. Il vero ragionamento va fatto adesso per capire il ruolo che lo sport avrà da qui al 2050". Lo ha detto Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, durante il convegno a Palazzo H ' dal titolo 2050: scenari sul futuro dello sport in Italia'. "Maneggiamo un settore come quello sportivo molto complesso e oggi qualcosa c'è da sistemare - prosegue -. Perché lo sport rappresenta un pezzo del Pil, ma stanno cambiando gli assetti industriali del paese e bisogna avere una visione, un percorso strategico che ci porti allo sport del 2050. Dobbiamo avere la consapevolezza che lo sport è un investimento sul capitale umano del paese". Poi, conclude parlando del calo demografico e della natalità previsto nei prossimi anni: "E' vero che demograficamente andiamo verso un calo della natalità, ma dobbiamo dare delle risposte ai nuovi italiani che comunque ci saranno, tenendo conto che le famiglie, purtroppo, saranno sempre meno in grado di assicurare il diritto allo sport dei propri figli".

