Sport: parte stagione estiva a Obereggen, nel regno dell'e-bike

ROMA, 10 GIU - Un mondo di sport tra aria pura e natura incantata. In un vocabolo: montagna. In due: montagna estiva. Dove: ad Obereggen, ad appena 20 minuti da Bolzano, nel cuore delle Dolomiti all'ombra del Latemar, massiccio dichiarato Patrimonio Mondiale dall'Unesco. Con le consorelle trentine Pampeago e Predazzo, costituisce quel magico mondo chiamato Latemarium aperto da domani sabato 11 giugno a domenica 9 ottobre. Punti di riferimento, nell'ambito di una politica ambientale che qui è sempre stata orientata sulla sostenibilità, i sentieri del Latemarium, percorribili a seconda delle esigenze degli ospiti. Dedicati alle due ruote, in particolare alle e-bike ma anche alle stesse mountain bike tradizionali, i sentieri del Latemar.Bike. Perle della collana Latemarium, progetto ambientalistico concretizzatosi in una fitta rete di sentieri tematici, ideali per escursioni a piedi in famiglia ed in bicicletta. La novità 2022 si chiama "Giro del Latemar in mountain bike": una novità 2022 immediata. Immediata quanto salire su una bicicletta per inoltrarsi nel paradiso naturale delle Dolomiti. Gli appassionati possono percorrere, seguendo una nuova segnaletica, i sentieri di questo mondo magico nel cuore del massiccio dolomitico del Latemar, scegliendo tra le biciclette tradizionali ma anche le e-bike, conosciute comunemente come "biciclette elettriche", imboccando percorsi avventurosi, sentieri nel bosco e persino le strade asfaltate che hanno costituito, alcuni anni fa, un tratto della emozionante tappa del Giro d'Italia che attraverso Obereggen ha condotto all'arrivo di Pampeago, consorella trentina di Obereggen. Ma anche uno dei punti più belli di un'altra gara ciclistica che si svolge annualmente nel periodo estivo: il giro delle Dolomiti.

