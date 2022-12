Sport: Us Acli: al via VI assemblea di avvio anno sociale

ROMA, 01 DIC - Lo sport tra riforma e veicolo di benessere fisico e sociale, perché l'attività sportiva non è solo quella di vertice che culmina nelle medaglie. Da qui è cominciata la sesta assemblea di Avvio dell'Anno Sociale 2022 dell'Us Acli a Roma. Tanti gli opsiti presenti, a partire dal presidente del Cip, Luca Pancalli. "Ormai l'US Acli è a pieno titolo nella famiglia dello sport paralimpico italiano. In voi non vedo solo chi condivide i valori del nostro comitato, ma anche i valori dello sport e la consapevolezza di quanto lo sport possa rappresentare per il nostro Paese" ha detto il numero uno del comitato paralimpico. A dei videomessaggi, invece, hanno affidato il loro saluto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, il numero uno di Sport e Salute, Vito Cozzoli e il presidente della Cei, cardinal Zuppi. "L'assemblea sarà ancora una volta un appuntamento indispensabile per sentire e coordinare le priorità in un contesto storico, politico, come quello che stiamo vivendo" ha affermato Malagò. Mentre Cozzoli si concentra sull'inclusività dello sport e l'importanza dei territori. "Il nostro e vostro impegno come Us Acli è quello di uno sport sempre più inclusivo. Ad esempio noi stiamo cercando di riqualificare le periferie e sta a noi dare valore a questi posti che sono il cuore pulsante dei territori". A seguire è andato in scena il panel "Etica e valori nello sport al di là delle medaglie" moderato dal capo redattore Sport dell'ANSA, Piercarlo Presutti, e al quale ha preso parte anche Alessandro Ossola, atleta paralimpico. "Oggi è importante sottolineare l'etica nello sport, quanto è importante trovare persone che credano in noi e nel caso degli atleti paralimpici è sempre più difficile - ha detto Ossola - Ci ritroviamo a dover lottare per raggiungere gli obiettivi, ma la bellezza dello sport e l'etica che ci sono dietro mi hanno permesso, insieme alle persone che mi sono state vicino, di arrivare a un'Olimpiade e partecipare alla finale dei 100m di Tokyo". Tanti appuntamenti in programma anche domani e sabato perché "l'avvio dell'anno sociale è un momento di raccoglimento del popolo dell'US Acli" ha concluso Lembo.

