Sport: Vezzali, congratulazioni a Raffaeli e Berrettini

ROMA, 19 GIU - "Meravigliosa Sofia #Raffaeli che agli #Europei di #ginnasticaritmica in corso a Tel Aviv ha conquistato il secondo oro. Mai nessuna italiana aveva raggiunto questi risultati. Complimenti Sofia, siamo certi ci regalerai ancora tante soddisfazioni!". Così, in un tweet, la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, per i due ori vinti oggi nella rassegna continentale di ginnastica ritmica. Un altro messaggio di congratulazioni, via social, è stata dedicata dalla sottosegretaria a Matteo Berrettini per la vittoria al torneo del Queen's: "Grandissimo Matteo! #Berrettini batte Krajinovic 7-5 6-4, vince la seconda finale consecutiva dopo il rientro e la seconda finale consecutiva al #Queens"

