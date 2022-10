Squalifica per lo stadio del Paternò, il match contro il Catania si disputerà a porte chiuse e in campo neutro

Nel pomeriggio è arrivata una clamorosa decisione da parte del Giudice sportivo: il campo del Paternò (Serie D) - lo stadio Facone-borsellino - è stato squalificato per una gara con decorrenza immediata. Il derby con il Catania Ssd si dovrà disputare in campo neutro e a porte chiuse.

Nella decisione pubblicata dal Giudice si legge: “Squalifica del campo di gioco per una gara effettiva con decorrenza immediata – campo neutro – porte chiuse ed ammenda di 3.500 euro più una ulteriore gara a porte chiuse sul proprio campo per avere propri sostenitori nel corso del primo tempo (del confronto con il Licata di domenica scorsa, ndr) lanciato una bottiglia di acqua piena da un litro e mezzo che colpiva in pieno volto un calciatore avversario che rimaneva a terra per circa un minuto rendendo necessario l’intervento dei sanitari. I medesimi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciavano un petardo nel proprio settore che rendeva necessario l’intervento della Forza Pubblica”.

Nella motivazione del Giudice si legge ancora: “Per l'intera durata della gara, inoltre, alcuni sostenitori intonavano cori gravemente offensivi e intimidatori all’indirizzo della società avversaria e della terna arbitrale. Al termine della gara, molte persone non identificate né autorizzate, ma chiaramente riconducibili alla società, indebitamente presenti nel recinto di gioco, seguivano l’arbitro e rivolgevano espressioni offensive al suo indirizzo e all’indirizzo degli Organi Federali”.

Adesso sarà corsa contro il tempo per la ricerca di un nuovo terreno di gioco, peraltro all'apertura della prevendita di Paternò-Catania, i 1500 biglietti messi a disposizione del club di Pelligra erano stati tutti venduti in pochissime ore. Si attendono novità imminenti sulla sede del match in programma domenica alle 15.

