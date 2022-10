ROMA, 02 OTT - Procede l'iter per il nuovo stadio della Roma. Domani alle 12 il club giallorosso, con il suo Ceo, Pietro Berardi, consegnerà in Campidoglio lo studio di fattibilità per l'impianto che dovrebbe sorgere a Pietralata.

