Stankovic "da Mourinho ho imparato tanto,mi ha chiamato"

ROMA, 14 OTT - "L'ho sentito. Mi ha chiamato in video. Porto grandissimo rispetto verso l'allenatore e la persona. Lui ha mille panchine, per me sarà la prima a Marassi. C'è una bella differenza, ma per novanta minuti ognuno andrà per la propria strada. Ho imparato tanto da lui, è una persona forte". Così il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic durante la conferenza stampa di presentazione allo stadio Luigi Ferraris parlando di Josè Mourinho, tecnico della Roma, prossimo avversario dei blucerchiati lunedì sera. L'allenatore portoghese aveva allenato Stankovic nell'Inter del Triplete che vinse tutto nella stagione 2009-2010. "Abbiamo vinto, abbiamo fatto un percorso stupendo insieme a lui. Ogni allenatore mi ha dato qualcosa, ma è giusto parlare di José siccome giochiamo contro la Roma. Apriamo una parentesi, e poi naturalmente amici come prima" ha aggiunto Stankovic.

