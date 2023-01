Stankovic, Marassi diventi fortezza della Samp

ROMA, 07 GEN - "Da qui in avanti Marassi deve diventare nostra fortezza". Lo ha detto il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic ai canali ufficiali del club in vista della gara di domani tra le mura amiche col Napoli. Chiede un' inversione di tendenza per una squadra che fino ad ora non ha conquistato alcun un successo casalingo in questo campionato. "In queste settimane abbiamo lavorato sul fatto che Marassi è casa nostra, deve essere la nostra enorme forza che ci spinge a fare risultati inaspettati - ha detto Stankovic -. Questo deve cambiare: si possono sbagliare cento, mille palle ma non possiamo sbagliare approccio e atteggiamento. Questo vogliono i doriani". Il tecnico blucerchiato deve fronteggiare l'emergenza in difesa dopo l'addio di Bereszynski al Napoli, cosa per cui è arrivato Zanoli. "Se sta bene giocherà", ha detto Stankovic che poi applaude la squadra di Luciano Spalletti. "Ha fatto vedere il proprio valore fin dall'inizio della stagione - prosegue il tecnico -. Sono favoriti per lo scudetto e da favoriti vengono a Marassi. La prestazione col Sassuolo è stata convincente: siamo stati bravi e concentrati, ma dobbiamo migliorare di partita in partita. Arriva un grande avversario, con grandissimo allenatore, li rispettiamo ma, senza paura, faremo il nostro: giochiamo in casa, dobbiamo onorare la maglia e difendere i nostri colori. Siamo pronti. Ci saranno tanti duelli: ne abbiamo vinti tanti a Reggio Emilia e dobbiamo ripeterci". E poi saluta oltre al difensore polacco anche l'attaccante Caputo passato all'Empoli. "Ringrazio Bereszynski, grande uomo e professionista, ha dato tanto alla Samp e ha onorato la sua ultima gara con una prestazione top. Gli auguro ogni bene, lo merita. E vale lo stesso discorso per Caputo - ha concluso -: se possono essere più felici altrove è giusto lasciarli andare perché sono ragazzi splendidi".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA