Stankovic ritrova l'Inter, passato non si cancella

ROMA, 28 OTT - "Il mio passato non si può e non si deve cancellare perché con la maglia dell'Inter ho vissuto i 10 anni più belli della mia vita e sono stati dieci anni di successi. Torno da avversario, questa volta, con la mia Samp. I tifosi nerazzurri mi conoscono, sanno che sono leale e per questo con la mia squadra cercherò di fare il meglio possibile in una partita che sarà durissima". Così il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic ai canali ufficiali del club commenta la sfida a San Siro in programma domani contro l'Inter. Un tuffo nel passato visto che da calciatore aveva indossato la maglia dell'Inter dal 2004 al 2013 collezionando oltre 230 presenze.

