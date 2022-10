Su Dazn la seconda stagione della Champions League femminile

ROMA, 18 OTT - Dopo il primo anno della partnership con Uefa e YouTube, Dazn è pronta a trasmettere la Champions League femminile di calcio 2022/23. Verranno trasmessi in diretta i 61 match, con calcio d'inizio alle ore 18,45 di domani, fino alla finale di maggio. "Dopo il record di ascolti registrato lo scorso anno, con la finale che da sola ha registrato 4,1 milioni di live view, Dazn ha incrementato ulteriormente la leadership come destinazione principale per i tifosi del calcio femminile a livello globale - dichiara Shay Segev, ceo di Dazn Group -. Siamo pronti a coinvolgere sempre più appassionati". Gli abbonati potranno fruire di tutte le partite della stagione con un commento in tre lingue diverse: quella della squadra di casa, della squadra ospite e in lingua inglese, a meno che non sia già la lingua ufficiale di una delle due squadre. Inoltre, quest'anno sarà possibile accedere a maggiori contenuti 'behind the scene': più telecamere presenti in più aree per raccontare le fasi che vanno dalla preparazione alla partita. Nel corso della stagione, Dazn pubblicherà 20 Short su YouTube per raccontare i momenti più salienti delle passate stagioni, narrati dagli stessi protagonisti. La serie promuove 'Remix', il nuovo strumento per la produzione di cortometraggi su YouTube, '1 Minute Master', la nuova serie di quiz di Dazn composta da 10 episodi disponibile per tutta la fase a gironi. Le stelle della Champions risponderanno a 'The Big Question', una batteria di domande in cui, a coppie, le calciatrici dello stesso club saranno invitate a riflettere in maniera profonda e filosofica su alcune domande seguendo lo stile del gioco 'would you rather' che le porterà a scegliere una tra le due opzioni proposte. Dazn distribuirà anche la seconda stagione di 'The Match Up', il format di interviste che ha riscontrato grande successo. Tutti i contenuti saranno disponibili integralmente sul canale della Champions di Dazn, in pillole su Twitter e Instagram sul profilo @DAZNFootball.

