Supercoppa: Inzaghi, gli ultimi derby persi ci danno più voglia

MILANO, 17 GEN - "Gli ultimi derby persi ci hanno lasciato voglia in più. Ne abbiamo fatti tanti l'anno scorso, sono sempre partite particolari, decise da episodi. Quello di quest'anno lo abbiamo perso non meritandolo". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi alla vigilia della sfida di Supercoppa italiana contro il Milan. "Conosciamo il Milan, ha grandi qualità e grandi giocatori - ha proseguito -. Troviamo una squadra forte con attaccanti di assoluto valore, dovremo lavorare di squadra perché quando si subisce gol o non si subisce si parla sbagliando solo dei difensori, è tutta la squadra che deve lavorare insieme. Finali? Sono partite a sé, dove ci saranno tanti momenti nella partita dove la squadra dovrà essere brava a gestire i momenti. Il mio augurio è che la squadra stia sempre in partita".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA