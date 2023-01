Supercoppa: Milan sono a Riad, Leao saluta Cristiano Ronaldo

MILANO, 15 GEN - Il Milan è già arrivato in Arabia Saudita, dove mercoledì sfiderà l'Inter nella finale di Supercoppa italiana. I rossoneri sono partiti per Riad con un volo charter nella serata di ieri direttamente dopo il pareggio con il Lecce. Giroud e compagni sono stati accolti con fiori dai presenti all'aeroporto, come testimoniato da un video pubblicato su Instagram dalla Lega Serie A. E sui propri canali social invece il Milan ha pubblicato una foto dell'incontro tra Rafael Leao e Cristiano Ronaldo, che ha approfittato della presenza dei rossoneri in Arabia Saudita (dove gioca con l'Al Nassr) per visitare il compagno di nazionale. "Fratelli che si rincontrano", ha scritto il club rossonero pubblicando la foto.

