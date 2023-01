Supercoppa: Pioli, è una sconfitta che fa male

MILANO, 18 GEN - "Non stiamo vivendo il nostro migliore momento dal punto di vista mentale, dobbiamo fare di più e fare meglio. Si riparte lavorando meglio per tornare ad alzare il nostro livello, questa è una sconfitta che fa male, un trofeo che non riusciamo a vincere ma la stagione è lì che ci aspetta e dobbiamo tornare a giocare come sappiamo". Lo ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli, intervistato da Mediaset dopo il ko in Supercoppa italiana contro l'Inter. "Abbiamo fatto un primo tempo non all'altezza, poi è diventata una partita complicata. In questo momento facciamo fatica a reagire ad un errore e rimanere squadra, è chiaro che ci sta pesando un po' questa situazione di non continuità a livello di risultati. È un duro colpo ma avremo forza di reagire".

