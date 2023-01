Supercoppa:sfida Milan-Inter,migliore in campo votato dai tifosi

ROMA, 17 GEN - Saranno i tifosi a scegliere per la prima volta il migliore in campo nella Supercoppa. Gli spettatori collegati da tutto il mondo voteranno il Man Of The Match della gara tra Milan e Inter in programma domani a Riad. A partire dal 30' del secondo tempo e fino a due minuti dopo la fine della gara, sui televisori apparirà una grafica con un QR code, dal quale sarà possibile accedere al link per partecipare alla votazione per decretare il migliore in campo. Il vincitore sarà premiato direttamente sul campo del "King Fahd International Stadium". Il top scorer del Milan è stato Rafael Leao, seguito da Olivier Giroud, Ante Rebic, Theo Hernàndez e Brahim Diaz, mentre per l'Inter è stato Lautaro Martínez il miglior marcatore, poi Romelu Lukaku, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu e Edin Džeko.

