Supercoppa: Zhang, finché sarò presidente obiettivo vincere

MILANO, 18 GEN - "Vincere un derby in una finale è sempre emozionante. È il quarto trofeo in questo progetto iniziato sei anni fa, è molto gratificante per tutti noi. È un viaggio indimenticabile, allo stesso tempo devo ringraziare, ringrazio tutti coloro che lo stanno facendo con me, lo staff, gli allenatori e coloro che lavorano con me in questo viaggio. Guardando al passato, abbiamo fatto le cose giuste. Finché sarò presidente, il nostro progetto sarà di vincere. La stagione è ancora lunga, può succedere di tutto. Il torneo è ancora aperto". Lo ha detto il presidente dell'Inter, Steven Zhang, intervistato da Mediaset dopo il successo dei nerazzurri in Supercoppa italiana contro il Milan.

