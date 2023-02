Superlega rilancia e cambia verso, Ceo 'sarà torneo aperto'

ROMA, 09 FEB - La Superlega lancia il suo nuovo progetto. "C'è un messaggio chiave che mandiamo a tutti: non ci saranno più membri permanenti, vogliamo puntare sulla meritocrazia". Lo spiega, in una intervista all'ANSA, Bernd Reichart, l'ad di A22 (la società che promuove la Superlega). "Abbiamo imparato dal dibattito che ha riguardato la proposta iniziale della Superlega. Il merito sportivo è uno dei principi fondamentali. Sia club che tifosi vogliono una competizione attraente e competitiva". Il progetto prevede un campionato europeo aperto, con più divisioni e 60/80 club partecipanti qualificati in base ai tornei nazionali.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA