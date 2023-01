Sylvinho è il nuovo ct dell'Albania, subentra a Edy Reja

ROMA, 03 GEN - Sylvio Mendes de Campos Júnior, meglio conosciuto come Sylvinho, è il nuovo ct dell'Albania. L'ex difensore brasiliano, nonché già vice di Roberto Mancini all'Inter, subentra a Edy Reja. Sylvinho ha firmato un contratto fino al 2024 e ha già comunicato che, nel proprio staff tecnico, sarà affiancato dall'argentino ed ex Manchester City come lui, Paulo Zabaleta. Proverà a guidare la Nazionale albanese verso la conquista di un posto nella fase finale dell'Europeo di Germania, in programma l'anno prossimo.

