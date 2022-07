Taekwondo: a Europei universitari bronzo a ucraina Labuzova

ROMA, 31 LUG - Un bronzo ucraino nel taekwondo con il sostegno dell'Italia. Si conclude la sesta edizione degli Europei universitari 2022 di Lodz, in Polonia, con più di 5000 atleti da 40 Paesi che si sono sfidati rappresentando oltre 400 Università europee. Per il taekwondo, Maria Labuzova, l'atleta ucraina ospite della federazione italiana che da marzo si sta allenando con gli azzurri al centro di preparazione olimpica G.Onesti di Roma, ha vinto il bronzo nella -62kg rappresentando al meglio il proprio istituto universitario, la Kyiv National University of Trade and Economics. "Non si può essere solo felici per il risultato sportivo, questo è un qualcosa che va oltre. E' la voglia e la speranza di continuare una vita normale e gridare al mondo che loro ci sono e non si fanno fermare dalla guerra. La Fita farà di tutto per sostenerli", ha commentato il presidente della Federazione italiana taekwondo, Angelo Cito.

