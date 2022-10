Taekwondo: Alessio argento al Gp di Manchester

ROMA, 23 OTT - Simone Alessio sul podio anche dell'ultimo Grand Prix dell'anno, quello che si è concluso oggi a Manchester. L'azzurro nella categoria -80 kg conquista la terza finale consecutiva. Dopo i due successi di Roma e Parigi, questa volta Alessio è argento. Uno splendido risultato che lo porta a consolidare la sua leadership nel ranking mondiale confermando quella continuità di risultati che lo portano ormai stabilmente nell'elite mondiale. Il cammino verso la finale non è mai stato in bilico. In un mix di determinazione, tecnica e spettacololarità, Alessio ha esordito nei sedicesimi vincendo contro il croato Marko Golubic con un netto 2-0. Ai quarti ha poi superato per 2-0 il norvegese Richard Andre Ordemann. Poi in semifinale contro il coreano Hwan Namgoong ha dimostrato tutta la sua classe e il suo talento gestendo l'incontro in maniera esemplare. Grazie a un finale spettacolare ha vinto ancora una volta per 2 round a 0. In finale ha incontrato un altro atleta coreano. Geon-woo Seo ha però negato all'azzurro l'ennesimo oro di questa stagione. 0-2 (R1 4-6/R2 6-7) il risultato finale. Con un pizzico di inevitabile rimpianto. "Naturalmente avrei voluto giocarmela meglio in finale, l'oro era alla portata...in ogni caso sono molto felice per questa serie positiva di risultati", il suo commento al termine del match. "Danno continuità ad un percorso che mi sono costruito insieme al dt Nolan e a tutti quelli che mi sostengono. Questo podio potrà darmi ulteriore forza in vista dei prossimi appuntamenti. I mondiali e poi i Giochi che sono molto più vicini di quello che sembra. E io voglio esserci!".

