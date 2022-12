Taekwondo: azzurro Alessio vince l'oro alla World Gp Final

ROMA, 10 DIC - L'azzurro Simone Alessio, dominatore incontrastato dei Grand Prix Series di taekwondo, si aggiudica anche il GP più importante: il World Grand Prix Final. Gradino più alto del podio, medaglia d'oro e 100 punti per la corsa a Parigi 2024 che fanno chiudere all'azzurro questa stagione agonistica al primo posto nel ranking Olimpico della categoria -80 kg. A Riad, Alessio si è imposto nella sfida tra i sedici atleti del ranking Olimpico per ogni categoria di peso. Ieri l'azzurro aveva sconfitto in successione il saudita Ali Mabrouk Almabrouk per 2 round 0 (R1 5-0, R2 7-2), negli ottavi di finale, l'uzbeko Nikita Rafalovich per 2-1 (R1 7-1, R2 4-5, R3 2-2), nei quarti di finale, e per 2 round a 0 lo statunitense Carl Alan Nickolas (R1 5-2, R2 8-6), in semifinale, guadagnandosi l'accesso alla finale odierna contro Geon-woo Seo. Il coreano è parito all'attacco ma Alessio è riuscito a vincere il round 11-8 grazie alle sue doti difensive e di contrattacco. Nel secondo round è stato meno reattivo, cedendolo al rivale. Il terzo round è stato avvincente per intensità e i capovolgimenti di fronte. Alessio si è portato in vantaggio per 7-1, ma tra tensione e stanchezza ha concesso il pareggio a Seo. L'8-8 ha premiato comunque l'azzurro grazie ad un vantaggio tecnico.

