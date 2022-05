Taekwondo: Cito, 'Al Grand Prix di Roma il top mondiale'

ROMA, 31 MAG - "Al Grand Prix di Roma avremo il meglio del taekwondo mondiale, tra cui 17 campioni iridati e 7 olimpionici da 52 Nazioni diverse. Noi azzurri stiamo vivendo un gran momento, e con una squadra maschile molto competitiva puntiamo almeno a una finale". E' questo l'augurio di Angelo Cito, presidente della Federazione Italiana Taekwondo, a tre giorni dall'inizio dell'appuntamento del Foro Italico, dove dal 3 al 5 giugno si svolgerà "il primo importante evento di qualificazione a Parigi 2024" allo stadio Pietrangeli. Per ogni categoria di peso olimpica, al Grand Prix ci saranno i primi 32 atleti del ranking mondiale; l'Italia (che ha ospitato il torneo nel 2018 e nel 2019 e lo ospiterà anche nel 2023) punta forte sull'oro olimpico di Tokyo (categoria -58 kg) Vito Dell'Aquila e il neo campione europeo -80 kg Simone Alessio. "La grande novità sarà la formula dei match, modificata per dare maggiore dinamismo - aggiunge Cito - Vincerà l'incontro chi si aggiudicherà per primo due round su tre, non chi farà più punti".

