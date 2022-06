Taekwondo: Grand Prix di Roma, Simone Alessio oro nei -80 kg

ROMA, 05 GIU - Simone Alessio ha conquistato la medaglia d'oro al Grand Prix di taekwondo terminato oggi a Roma. Nell'arena del Pietrangeli, l'atleta calabrese ha sconfitto nella finale categoria -80 kg l'egiziano Seif Eissa. Nel primo round l'azzurro s'impone 4-2 tra gli applausi del pubblico, poi nel secondo tiene a bada il rivale e chiude 4-3. L'azzurro, laureatosi campione europeo a Manchester appena due settimane fa, si dimostra in un grandissimo momento di forma, avendo battuto uno dopo l'altro il libanese Tarek Mousalli (6-2, poi 14-2), poi Nedzad Husic (sempre in due round), per finire con il tunisino Katoussi e infine Woo Hyeok Park, ultimo ostacolo prima del successo in finale.

