Taekwondo: russi e bielorussi esclusi da gare internazionali

ROMA, 03 MAR - Atleti e funzionari russi e bielorussi non saranno autorizzati a prendere parte agli eventi internazionali di taekwondo fino a nuovo avviso. Lo ha deciso il Consiglio mondiale del World Taekwondo in una riunione straordinaria indetta per decidere le azioni da intraprendere dopo l'inizio della guerra in Ucraina, il tutto seguendo le raccomandazioni del Cio e le decisioni prese da altre federazioni sportivo internazionali. Il Consiglio ha espresso la sua riluttanza a penalizzare gli atleti per decisioni prese dai loro governi al di fuori del loro controllo ma ha convenuto che, per la sicurezza di tutti i partecipanti e a protezione dell'integrità delle sue competizioni, si tratta di una decisione difficile ma necessaria. A seguito della decisione di non organizzare eventi in Russia o Bielorussia è stata approvata la riapertura della procedura di candidatura per i mondiali di taekwondo 2023, che erano stati assegnati alla Russia. World Taekwondo ribadisce anche che "La pace è più preziosa del trionfo" insieme ai suoi valori di rispetto e tolleranza.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA