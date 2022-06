Tardelli, Donnarumma vive momento particolare con i tifosi

MILANO, 15 GIU - "Donnarumma? Sta vivendo un momento particolare, di non grande amore con i tifosi, sia del Milan sia della Nazionale. Un tradimento che sente e che non va bene. È un professionista e va dove deve andare. Vanno lasciati tranquilli di crescere, solo in Italia c'è questa pressione": lo dice Marco Tardelli a margine della presentazione della collezione di Le Coq Sportif per i 40 anni dalla conquista del 'Mundial'. Una delle grande differenze tra la Nazionale vincente nell'82 e l'attuale, è la mancanza di un 'blocco Juve' che fece la differenza nell'undici di Bearzot. "Non c'è e non ci sarà più - ammette Tardelli - c'è un blocco di stranieri più che altro. Scamacca e Raspadori giocano nel Sassuolo, squadra non di grande esperienza internazionale...". Però alcuni Azzurri sono i giocatori da cui ripartire: "Barella, Zaniolo e Tonali".

