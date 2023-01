Tare, Lazio ha carte in regola per Champions ma deve lottare

ROMA, 15 GEN - "Miracolosa? Non direi. La qualificazione Champions è un obiettivo, come già detto a inizio stagione. Certo ci sono tante difficoltà e sono d'accordo con Sarri, ci sono tante squadre blasonate in lotta ma la Lazio ha tutte le certe in regola. Soprattutto, ha il dovere di lottare perché per la crescita del club sarebbe fondamentale". Così il ds della Lazio, Igle Tare, a Sky Sport nel pre partita di Reggio Emilia, alla richiesta di un commento alle parole del tecnico Sarri, secondo il quale "sarebbe miracolosa" la qualificazione in Champions dei biancocelesti. Il dirigente ha parlato anche del futuro di Milinkovic-Savic, sostenendo che "il legame che ha con questa società va al di là di tutte queste voci che riguardano la sua situazione". "Nel momento opportuno abbiamo avuto un confronto insieme al presidente e ai suoi agenti e siamo molto sereni - ha spiegato Tare -, perché il rapporto che abbiamo è ottimo. Perciò, non vedo nessun problema da creare. La settimana scorsa era Luis Alberto, questa settimana Milinkovic. Queste cose da noi non esistono, anche perché vengono chiarite molto bene all'interno", ha concluso.

