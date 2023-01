Tavecchio: Infantino "amico sincero che mi mancherà"

ROMA, 28 GEN - "Carlo Tavecchio era un amico sincero, un uomo abituato a mantenere la parola data. Una persona che mi mancherà". Così il presidente della Fifa, Gianni Infantino, in una dichiarazione per la scomparsa dell'ex presidente della Figc. "Da dirigente è stato un innovatore, oltre che un grande amante del calcio. Il suo primo obiettivo è sempre stato il miglioramento del nostro amatissimo sport - afferma ancora Infantino -. Ha avuto la capacità di guardare sempre un po' più avanti, di immaginare cose che poi sarebbero puntualmente accadute, anche a livello internazionale, ed è giusto ricordarlo soprattutto per questo e per il suo apporto alla crescita del calcio dilettantistico e di vertice. Da presidente della Fifa una delle prime lettere l'ho ricevuta da lui: 'Caro Gianni, sappi che per il Var sono convintamente al tuo fianco e la Figc è a disposizione per qualsiasi test tu voglia fare'. Carlo - conclude il presidente della federazione internazionale - era un uomo di parola, cosa non sempre scontata. Lo ha sempre mosso la passione e con passione ha sempre lavorato".

