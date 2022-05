Team Krypton Motorsport, nel weekend a Pergusa la prima gara della stagione

L’attesa è terminata, nel weekend si corre. Dopo la partenza tre settimane fa a Monza della serie Sprint, il tracciato siciliano ospiterà in questo fine settimana la gara d’esordio della serie di durata con una ventina di equipaggi iscritti delle classi GT3 e GT Cup. Il Campionato italiano Gran Turismo Endurance, (la serie di durata che prevede una gara di due ore per ognuno dei quattro round stagionali), fa tappa a Pergusa per il primo impegno stagionale. Da venerdì all’Autodromo il via alle prove e poi domenica la gara alla quale prenderanno parte circa 25 equipaggi divisi in classi GT3 e GTCUP.

Proprio nella GTCUP correrà l’equipaggio composto dai piloti siciliani Giuseppe Nicolosi e Davide Di Benedetto e dal monzese Daniele Cazzaniga. Il Team sarà al via con la Porsche 991 GT3 Cup del Krypton Motorsport con serie ambizioni di puntare in alto grazie alla perfetta conoscenza del tracciato siciliano da parte di Nicolosi e Di Benedetto e al curriculum di prestigio di Cazzaniga che garantirà esperienza e talento.

«L’esordio stagionale in Sicilia aggiunge un pizzico di gusto - ha dichiarato Giuseppe Nicolosi - ci teniamo a fare bene davanti al nostro pubblico. Conosciamo la pista e vogliamo subito iniziare la stagione col piede giusto».

Il weekend d’esordio della serie Endurance si aprirà venerdì con il primo turno di prove libere (dalle 14 alle 18) che precederà le due sessioni di sabato (dalle 9 alle 10 e dalle 12 alle 13). I tre turni di prove ufficiali, invece, prenderanno il via dalle 15.50 alle 16.55, mentre la gara di 2 ore scatterà domenica alle ore 13.

«Finalmente si corre - ha commentato Davide Di Benedetto - la preparazione è stata intensa, adesso non vediamo l’ora di guidare per conquistare i primi punti in palio. I nostri avversari sono temibili ma noi non abbiamo timore di nessuno».

Al week end di Pergusa seguiranno gli appuntamenti del Mugello (15-17 luglio), Vallelunga (16-18 settembre) e Monza (7-9 ottobre). «Ho corso nel GT Italiano Endurance nel 2019 in classe GT3 - ha esordito Daniele Cazzaniga - correre ora nella classe GT Cup con Porsche e affrontare una pista come Pergusa per la prima volta sarà una grande sfida per me e per il mio equipaggio».

La programmazione TV prevede la diretta della gara su ACISPORT TV (SKY 228) e in differita su RAISPORT (canale 58 DT) con orario ancora da definire. Ampia la programmazione anche delle dirette streaming che saranno visibili sul sito del campionato www.acisport.it/CIGT, sulla pagina Facebook www.facebook.com/CIGranTurismo e sulla pagina YouTube

