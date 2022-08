Tegola Juve, Szczesny fermo venti giorni

TORINO, 08 AGO - Altro infortunio in casa bianconera, questa volta per il portiere, Wojciech Szczesny, che dovrà stare fermo quasi un mese, per colpa di una lieve lesione a un muscolo di una gamba. Lo riferisce la stessa società, spiegando che "a causa di un fastidio avvertito alla fine del primo tempo della partita con l'Atletico Madrid, è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti radiologici al J Medical, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra". "Saranno necessari circa 20 giorni per la sua ripresa agonistica" fa sapere la Juventus.

