Ten Hag: "Ronaldo? Rientra nei piani dello United"

ROMA, 19 AGO - "Cristiano Ronaldo è nei nostri piani, l'ho detto e lo ripeto, è tutto quello che ho da dire su quest'argomento. Non so perché ci si concentri solo su di lui, però è così e ne prendo atto. Casemiro? Non posso dire nulla al riguardo". Così l'olandese Erik Ten Hag, intervenuto in conferenza stampa, a tre giorni dalla sfida contro i rivali storici del Liverpool. L'ex allenatore dell'Ajax, zero punti in due partite di Premier, ha liquidato l'argomento riguardante il portoghese, che avrebbe chiesto la cessione, e quello sul possibile arrivo dal Real Madrid dell'esperto incontrista di origine brasiliana.

