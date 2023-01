Tennis, a Hobart la Cocciaretto si regala la prima finale Wta

ROMA, 13 GEN - Bella impresa di Elisabetta Cocciaretto che ha conquistato la prima finale di un torneo Wta della carriera, ma anche il 'best ranking'. Un bel viatico per la stagione tennistica che si è appena aperta. La marchigiana è approdata in finale all'Hobart International, il torneo Wta 250 con un montepremi di 259.303 dollari che, dopo tre anni, è tornato a disputarsi sul cemento della città tasmaniana (Australia). Si tratta di uno degli ultimi aperitivi prima degli Open d'Australia. All'alba italiana la 21enne di Fermo, n.69 Wta, ha battuto per 7-5, 4-6, 6-1, dopo una battaglia di 2h08', la statunitense Sofia Kenin, n.280 del ranking, in tabellone grazie a una 'wild card', centrando la prima finale in un torneo del circuito maggiore e l'ingresso per la prima volta nella top 50 della classifica mondiale. Domani per il titolo la Cocciaretto affronterà la statunitense Lauren Davis, n.84 del ranking, che, in una sfida tra qualificate, ha superato per 6-3, 6-3, dopo un'1h31', la russa Anna Blinkova, n.72 Wta.

