Tennis: ad Adelaide vince Djokovic, battuto Korda in 3 set

ROMA, 08 GEN - Novak Djokovic ha vinto il torneo Atp 250 ad Adelaide, in Australia, battendo in finale lo statunitense Sebastian Korda con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-4. Un buon viatico per il serbo in vista degli Open d'Australia che scatteranno la settimana prossima a Melbourne, dopo la clamorosa esclusione dell'anno scorso per non essere risultato vaccinato contro il Covid-19. Sempre ad Adelaide, ma nella finale femminile, la bielorussa Aryna Sabalenka ha battuto la ceca Linda Noskova per 6-3, 7-6 (7-4).

