Tennis, Adelaide: Auger-Aliassime eliminato al primo turno

ROMA, 02 GEN - Félix Auger-Aliassime, numero 2 del tabellone, è stato eliminato al primo turno nel Torneo di Adelaide (Australia) di tennis dall'atleta di casa Alexei Popyrin, che si è imposto con il punteggio di 6-4, 7-6 (7-5). Fuori anche il danese Holger Rune, quinta testa di serie, sconfitto dal giapponese Yoshihito Nishioka per 2-6, 6-4, 6-4. Altri risultati: Quentin Halys (Fra)-Jordan Thompson (Aus) 6-3, 6-4; Roman Safiullin (Rus)-Mikael Ymer (Sve) 6-4, 6-2; Miomir Kecmanovic (Srb)-Christopher O'Connell (Aus) 6-4, 6-4; Jack Draper (Gbr)-Kwon Soonwoo (Kor) 6-2, 6-1. Nel torneo femminile la statunitense Venus Williams ha superato la connazionale Katie Volynets per 7-6 (7-4), 6-2. E' uscita, invece, la sesta testa di serie, Madison Brengle, pure lei statunitense, contro la cinese Zhu Lin, che ha vinto 4-6, 7-6 (8-6), 6-4. Avanza la canadese Rebecca Marino (8), dopo il successo sull'ungherese Dalma Gálfi per 6-3, 7-6 (7-3). Ok anche l'altra canadese, Leylah Fernandez (3), che ha vinto 6-1, 6-1 contro la ceca Brenda Fruhvirtová. Altri risultati: Ysaline Bonaventure (Bel)-Caty McNally (Usa) 5-7, 6-4, 6-4 e Julia Grabher (Aut)-Tereza Martincová (Cze) 5-7, 6-1, 6-2.

