Tennis: al Canottieri Tevere Remo torneo internazionale donne

ROMA, 04 MAG - In collaborazione con l'Itf (International Tennis Federation) il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo organizza il torneo internazionale femminile di tennis. La XVII edizione si svolgerà dal 16 al 22 maggio prossimi presso la sede sportiva del Circolo in Lungotevere dell'Acqua Acetosa. La entry list è pronta e sarà definitiva entro sette giorni, protagoniste le tenniste classificate tra le prime 250 del mondo. Anche per questa edizione il Direttore del torneo sarà Piero Marchiani, esperto di tennis e responsabile della scuola tennis presso il Circolo nonché autore del libro "Il barone del tennis". Oltre al montepremi di 60 mila dollari ed alla prestigiosa BMW Cup per la vincitrice del Torneo, come per ogni edizione del Torneo sono previsti altri riconoscimenti individuali quali quello per la "Giovane più promettente" in ricordo di Alberto Santevecchi e il Premio Fair Play in ricordo del campione di tennis Giorgio de' Stefani. Appuntamento per venerdì 13 maggio presso la terrazza del Circolo sul Tevere per la conferenza stampa di presentazione ufficiale del Torneo alla presenza del Presidente del Circolo Daniele Masala e dei tanti sponsor che hanno contribuito alla realizzazione del Torneo (BMW, Carpineto Grandi Vini di Toscana, Numero Blu, Coldwell Banker, BCC Roma, Head, Omnia Hotel, Egeria, Physio life).

