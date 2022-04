Tennis:Atp Finals; Vezzali 'evento internazionale, sport unisce'

TORINO, 06 APR - "E' un evento di interesse internazionale, il governo è impegnato al fianco della Federazione Italiana Tennis ed è una manifestazione che promuoverà la città di Torino e l'Italia nel mondo". Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega allo Sport, Valentina Vezzali in un video messaggio in occasione della presentazione della seconda edizione torinese delle Atp Finals, in programma dal 13 al 20 novembre. "Sarà un'occasione per ribadire che lo sport unisce sacrificio e passione - ha aggiunto - anche in un momento difficile come questo per l'Europa, oggi teatro di guerra, lo sport è messaggero di pace e solidarietà".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA