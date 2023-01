Tennis: Australia; Nadal 'Djokovic è il grande favorito'

ROMA, 14 GEN - "Trovo la palla di qualità peggiore, senza dubbio. Ormai non ha più senso parlarne. È quello che abbiamo. Dobbiamo giocarci. Penso che sia una palla che non prende la stessa rotazione del solito. Dopo un paio di colpi, la palla perde pressione. È più difficile colpire con la rotazione giusta". Nella classica press conference pre-torneo agli Australian Open, il campione in carica Rafael Nadal ha duramente criticato le palle adottate per l'edizione 2023. Il favorito del torneo? "Djokovic ha ottenuto ottimi risultati alla fine dello scorso anno e ha iniziato con le vittorie in questa stagione - aggiunge lo spagnolo - È un torneo dove ha sempre avuto successo. Senza dubbio è il grande favorito"

