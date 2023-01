ROMA, 17 GEN - Si è interrotta al primo turno l'avventura agli Australian Open 2023 di tennis a Melbourne per Jasmine Paolini: l'azzurra è stata eliminata dalla russa Liudmila Samsonova, che si è imposto in due set per 6-2, 6-4.

