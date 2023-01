ROMA, 26 GEN - Aryna Sabalenka è la seconda finalista degli Open d'Australia. La tennista bielorussa, attuale numero 5 del mondo, in semifinale ha sconfitto la polacca Magda Linette in due set, con il punteggio di 7-6, 6-2. Sabato Sabalenka affronterà la kazaka Elena Rybakina per il primo titolo Slam del 2023.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA