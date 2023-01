ROMA, 18 GEN - Lorenzo Sonego ha già concluso il suo Australian Open, battuto dal polacco Hubert Hurkacz (n.10 del ranking) in cinque set: 6-3, 6-7, 6-2, 3-6, 3-6. Il tennista di Torino esce al secondo turno, dopo quasi quattro ore di gioco (3h53") e con tanti rimpianti per le occasioni sprecate, soprattutto nel tie break del secondo set quando, avanti 2-0, l'azzurro ha finito per perdere 7-3. Hurkacz sfiderà il canadese Denis Shapovalov

