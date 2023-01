Tennis: Australia, Tsitsipas in finale

MELBOURNE, 27 GEN - Stefanos Tsitsipas, n.4 del mondo, si è qualificato per la finale degli Open d'Australia battendo il russo Karen Khachanov 7-6 (7/2), 6-4, 6-7 (6/8), 6-3. "Da bambino, ho visto Marcos Baghdatis giocare in finale qui e ho pensato che anch'io un giorno avrei voluto giocare su questi campi. Quindi mi riporta alla mente i ricordi dell'infanzia", ;;ha commentato il greco, 24 anni, evocando la finale del 2006 persa dal giocatore cipriota contro Roger Federer. In finale, domenica, Tsitsipas affronterà Novak Djokovic (n.5), alla ricerca del 22mo titolo Slam o la sorpresa statunitense Tommy Paul, in campo in questo momento nell'altra semifinale.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA