ROMA, 23 APR - Si ferma in semifinale la corsa di Fabio Fognini nel "Serbia Open". Il 34enne di Arma di Taggia è stato battuto dal russo Andrey Rublev 6-2 6-2 in un'ora e 3 minuti di gioco. In finale Riblev troverà il padrone di casa Novak Djokovic che, in rimonta, ha sconfitto 4-6, 6-1, 6-2 il russo Karen Khachanov.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA