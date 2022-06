Tennis: Berrettini felice, 'sono tornato al mio livello'

ROMA, 11 GIU - "Sono veramente felice". Matteo Berrettini non nasconde la sua gioia dopo aver raggiunto la finale del torneo sull'erba di Stoccarda, che segnava il suo ritorno in campo dopo l'operazione alla mano e il lungo stop. "Volevo esattamente questo, la finale - le sue parole - ma tra pensarlo e farlo la differenza c'e', eccome. Sono felice di essere qui e di avere un'altra possibilità di giocare un'altra finale dopo mesi senza giocare e dopo il primo grande intervento chirurgico della mia carriera. Il che significa che questo e' il mio livello". "Ho dimostrato - ha aggiunto l'azzurro - ancora una volta di essere a mio agio su questa superficie, e a questo livello di tennis. Qui in tribuna ho visto tante bandiere italiane, nononstante giocassi contro un tedesco - ha aggiunto riferendosi a Otte - Vuol dire che anche qui amano il mio gioco". Infine due parole sulla partita e su domani. "Ho chiesto molto al mio servizio, oggi, e sono contento di esserci riuscito. La finale? Sono pronto"

