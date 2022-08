Tennis: Cincinnati, Sinner verso sfida a Carreno Busta

ROMA, 13 AGO - Sono stati sorteggiati i tabelloni del torneo di Cincinnati che inizia domani. In attesa di vedere chi tra Fognini, Musetti e Sonego supererà lo scoglio delle qualificazioni, sono due gli azzurri nel main draw: Jannik Sinner e Matteo Berrettini. L'altoatesino, testa di serie numero 10 del torneo, debutterà contro un qualificato, per poi rischiare di pescare al secondo turno Pablo Carreno Busta, che lo ha eliminato a Montreal, sempre che lo spagnolo superi il serbo Kecmanovic. Berrettini al primo turno dovrà vedersela con lo statunitense Frances Tiafoe. In caso di esito positivo è proiettato verso una sfida negli ottavi contro Hubert Hurkacz, incontro dal sapore di spareggio verso la qualificazione delle Nitto ATP Finals.

