Tennis: Cocciaretto favola senza lieto fine,a Hobart vince Davis

ROMA, 14 GEN - Una settimana da sogno, senza lieto fine. A Hobart, alla sua prima finale WTA, Elisabetta Cocciaretto è arrivata a pochi centimetri dalla conquista del primo set, ha finito per cedere 7-6 6-2 contro Lauren Davis, ex Top 30 oggi numero 84 del ranking. La 29enne di Gates Mills, Ohio, considerata una grande promessa del tennis USA una decina di anni fa, non giocava una finale Wta dal 2017. Allora vinse il titolo a Auckland battendo la croata Ana Konjuh ed entrò per la prima volta fra le prime 50 del mondo. In Top 50, da lunedì, entrerà per la prima volta Cocciaretto, che sarà la nuova numero 2 d'Italia dietro Martina Trevisan.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA