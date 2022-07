Tennis: Croatia Open; Alcaraz batte Zeppieri in tre set

ROMA, 30 LUG - Giulio Zeppieri è stato sconfitto in tre set nella semifinale del Croatia Open dallo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 5 del ranking Atp. Ma il 20enne di Latina, n.168, non ha sfigurato di fronte al più quotato avversario, che ha vinto il primo set 7-5. Zeppieri non si è abbattuto, aggiudicandosi il secondo con il punteggio di 4-6. Nel terzo Alcaraz è partito fortissimo, andando sul 3-0. Ma l'azzurro ha reagito ancora, risalendo fino al 3-3. A questo punto sono però entrati in gioco i crampi, menomando la mobilità di Zeppieri che ha dovuto arrendersi 6-3 dopo 2h55' di gioco.

