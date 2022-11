Tennis: Davis; Binaghi, girone si giochera' a Bologna

ROMA, 27 NOV - "La wild card per l'Italia in Coppa Davis porta alla conferma di Bologna come sede di uno dei gironi nel 2023": lo ha detto il presidente della Federazione Italiana tennis e Padel, Angelo Binaghi. Gli azzurri, come la Spagna, sono stati ammessi per l'edizione del prossimo anno direttamente alla seconda fase,e in forza di questa decisione uno dei quattro gironi da quattro squadre che si disputeranno nella settimana che va dall'11 al 17 settembre 2023 si disputerà anche il prossimo anno in Italia, a Bologna, con le altre dodici squadre suddivise in tre gironi in altrettante città. "La wild card ricevuta oggi è un riconoscimento della bontà dei risultati ottenuti dall'Italia in Coppa Davis in questa stagione - ha aggiunto Binaghi - dell'impegno e della determinazione dei nostri giocatori e della passione dei tifosi italiani".

