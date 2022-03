Tennis:Djokovic conferma che non giocherà a Indian Wells e Miami

(ANSA-AFP) - ROMA, 09 MAR - Novak Djokovic ha confermato che non giocherà i tornei ATP Masters di questo mese a Indian Wells e Miami a causa delle norme del governo degli Stati Uniti per il Covid-19. Djokovic, che non è vaccinato, ha affermato su twitter che le regole che richiedono la vaccinazione dei cittadini non statunitensi prima di entrare negli Stati Uniti lo hanno costretto al ritiro. "Sapevo che sarebbe stato improbabile essere in grado di viaggiare", ha scritto Djokovic. "Il CDC (Centers for Disease Control) ha confermato che i regolamenti non cambieranno, quindi non potrò giocare negli Stati Uniti. Buona fortuna a coloro che giocano in questi grandi tornei". (ANSA-AFP).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA