ROMA, 24 APR - Novak Djokovic manca l'occasione di aggiudicarsi il primo titolo dell'anno. A Belgrado, in casa, il serbo è stato battuto in finale dal russo Andrey Rublev in tre set, con l'ultimo chiuso a zero (6-2, 6-7(4), 6-0 il punteggio finale contro il numero 8 della classifica). Per il campione serbo ancora nessun trofeo anche a causa della partecipazione ridotta ai tornei per il no al vaccino anti covid.

