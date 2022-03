Tennis: Djokovic saluta Vajda, "sarà sempre parte famiglia"

ROMA, 02 MAR - Con un post sui suoi profili social, Novak Djokovic ha 'salutato' il suo storico coach, Marian Vajda con il quale non lavorerà più. "Marian è stato al mio fianco nei momenti più importanti e memorabili della mia carriera - le parole del serbo - Insieme abbiamo fatto cose incredibili e mi sento molto grato per l'amicizia che ho con lui e la sua dedizione avuta negli ultimi 15 anni. Anche se non farà più parte della squadra, farà sempre parte della mia famiglia e non potrò mai essere abbastanza grato per tutto quello che ha fatto per me".

