Tennis: Djokovic vince a Wimbledon, ma perde punti Atp

(ANSA-AFP) - PARIGI, 11 LUG - Novak Djokovic, malgrado il successo per la settima volta in carriera nel torneo di Wimbledon (il suo 21/o Grande Slam), ha perso quattro posizioni nella classifica Atp pubblicata oggi, scendendo al settimo posto. Il russo Daniil Medvedev rimane il numero 1 del mondo, nonostante non gli sia stato permesso di giocare sull'erba londinese, dopo la decisione degli organizzatori del torneo di escludere tutti i tennisti russi e bielorussi a causa dell'invasione dell'Ucraina. Contraria a questa decisione, l'Atp ha deciso di non distribuire punti nel ranking mondiale e dunque Djokovic ha perso i 2.000 punti che invece aveva conquistato l'anno scorso dopo la vittoria nella finale su Matteo Berrettini. Anche l'azzurro, quest'anno fermato dal Covid-19, ha perso quattro posti e adesso è 15/o. Quanto a Nick Kyrgios, battuto da Djokovic ieri in finale, ha perso cinque posizioni, scendendo al 45/o posto. Il principale beneficiario della mancata distribuzione dei punti a Wimbledon è stato Rafael Nadal, che ha perso la semifinale a causa di uno strappo addominale: lo spagnolo ha guadagnato un posto ed è terzo. Questa la nuova classifica Atp: 1. Daniil Medvedev (Rus) 7.775 2. Alexander Zverev (Ger) 6.850 3. Rafael Nadal (Spa) 6.165 (+1) 4. Stefanos Tsitsipas (Gre) 5.150 (+1) 5. Casper Ruud (Nor) 5.050 (+1) 6. Carlos Alcaraz (Spa) 4.845 (+1) 7. Novak Djokovic (Ser) 4.770 (-4) 8. Andrey Rublev (Rus) 3.700 9. Felix Auger-Aliassime (Can) 3.445 10. Jannik Sinner (Ita) 3.185 (+3) 11. Cameron Norrie (Gbr) 3.155 (+1) 12. Hubert Hurkacz (Pol) 3.025 (-2) 13. Taylor Fritz (Usa) 2.975 (+1) 14. Diego Schwartzman (Arg) 2.325 (+1) 15. Matteo Berrettini (Ita) 2.280 (-4) 16. Marin Cilic (Cro) 2.130 (+1) 17. Reilly Opelka (Usa) 2.055 (+1) 18. Pablo Carreño (Spa) 1.926 (+2) 19. Grigor Dimitrov (Bul) 1.740 (+2) 20. Roberto Bautista (Spa) 1.658 (-1) 45. Nick Kyrgios (Aus) 980 (-5). (ANSA-AFP).

